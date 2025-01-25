Канело является обладателем таких титулов, как WBO, WBC, WBA Super и The Ring. Именитый 34-летний боксер выступает во втором среднем весе и не планирует завершать выступления в профессиональном ринге.

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Когда Альварес покинет бокс

Сауль Альварес в комментарии для talkSPORT признался, когда планирует завершить карьеру. Он отметил, что сейчас находится в прекрасной форме и планирует драться минимум четыре года, сообщает 24 канал.

Не знаю, но очевидно, я приближаюсь. Но чувствую себя отлично, лучше, чем когда-либо. Однако, возможно, в 38 лет? Да, 38 лет – идеальное время, чтобы начать думать об этом,

– сказал Канело.

Напомним, что Сауль Альварес в последний раз появлялся в ринге 14 сентября 2024 года в Лас-Вегасе. Тогда мексиканский чемпион победил Эдгара Берлангу единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Сейчас Канело ожидает поединок против Теренса Кроуфорда. Проведение боя двух именитых боксеров запланировано на 13 сентября этого года.