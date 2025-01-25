Канело є володарем таких титулів, як WBO, WBC, WBA Super та The Ring. Іменитий 34-річний боксер виступає у другій середній вазі та не планує завершувати виступи в професійному ринзі.

Читайте також "Давид проти Голіафа": названо дату найочікуванішого бою року Кроуфорд – Альварес

Коли Альварес покине бокс

Сауль Альварес у коментарі для talkSPORT зізнався, коли плану завершити кар'єру. Він зазначив, що наразі перебуває у чудовій формі та планує битись щонайменше чотири роки, повідомляє 24 канал.

Не знаю, але очевидно, я наближаюся. Але почуваюся відмінно, краще, ніж будь-коли. Однак, можливо, у 38 років? Так, 38 років – ідеальний час, щоб почати думати про це,

– сказав Канело.

Нагадаємо, що Сауль Альварес востаннє з'являвся у ринзі 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі. Тоді мексиканський чемпіон переміг Едгара Берлангу одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів.

Наразі Канело очікує поєдинок проти Теренса Кроуфорда. Проведення бою двох іменитих боксерів заплановано на 13 вересня цього року.