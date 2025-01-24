Наставник "Охотника" назвал дату боя двух именитых боксеров. Он отметил, что поединок состоится в этом году, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Дата боя Кроуфорд – Альварес

Берни Дэвис высказался относительно поединка между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом. Тренер "Охотника" отметил, что его подопечный дерется с тяжелыми соперниками и побеждает их.

Специалист подчеркнул уровень поединка двух именитых боксеров. Специалист отметил, что это единственный бой, который нужен его подопечному.

Итак, нам дают Канело, крутого панчера с IQ также калибра и легенду. Это единственный вызов, который искал Кроуфорд, и это было правильно. Мы заслужили этот вызов, чтобы быть на большой сцене в супер бою, в том, что мы называем битвой Давида против Голиафа,

– сказал Дэвис.

Также тренер Кроуфорда отметил минусы поединка с Альваресом. Это касается веса и мощности, а также достижений и разницы в навыках между боксерами, но он уверен, что его подопечный поднимется на вершину.

Берни Дэвис подтвердил дату поединка Кроуфорд – Альварес. Бой двух топовых боксеров состоится 13 сентября 2025 года.

Отметим, что бой Кроуфорд – Альварес является одним из самых ожидаемых в мире бокса. Ведь "Охотник" ни разу не проиграл в 41 поединке, тогда как Канело потерпел два поражения в своей карьере.

Напомним, что Теренс Кроуфорд в августе прошлого года одолел Исраила Мадримова из Узбекистана. Сауль Альварес последний раз дрался в сентябре, когда победил Эдгара Берлангу.