"Залізний Майк" спрогнозував переможця найочікуванішого бою року

В цьому році заплановано багато цікавих протистоянь. Одним з найочікуваніших боїв року можна назвати поєдинок між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом.

Майк Тайсон висловився стосовно бою Альварес – Кроуфорд. Легенда боксу назвав переможця одного з найочікуваніших поєдинків року, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Читайте також Ексчемпіон світу дав категоричний прогноз на бій непереможеного американського боксера

Прогноз від Майка Тайсона

"Залізний Майк" вважає, що Теренс Кроуфорд не зможе здолати Сауля Альвареса. Причина полягає у тому, що у непереможеного американця та "Канело" велика різниця в габаритах.

Занадто велика вагова категорія. Різниця в габаритах. Мені не подобається цей бій. Ви знаєте, що у нього був близький бій з останнім хлопцем, з яким він бився (Мадрімовим – 24 канал), тому що цей хлопець був великим і незграбним,

– сказав Тайсон.

Зазначимо, що Сауль Альварес проведе проміжний бій 3 травня 2025 року. "Канело" битиметься проти Вільяма Скулла у аравійському Ер-Ріяді.

Бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом може відбутись восени цього року. На кону поєдинку чемпіонські титули мексиканця у другій середній вазі.