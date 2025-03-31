Тімоті Бредлі висловився стосовно бою Альварес – Кроуфорд. Колишній чемпіон світу вважає, що Теренс зможе перемогти Сауля, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Чому Кроуфорд переможе Альвареса

Тімоті Бредлі роздав аванси Теренсу Кроуфорду. Колишній чемпіон світу заявив, що американець видатний боксер, який є найкращим у світі серед інших бійців незалежно від вагової категорії.

Бредлі наголосив, про те, що він знає, що перший номер у P4P Олександр Усик. Проте, на його думку, український чемпіон опинився у рейтингу лише завдяки своїм досягненням.

Я б однозначно сказав, що Теренс має шанс. Він може перебоксувати "Канело". Альварес дуже передбачуваний. Він дуже потужний, але дуже передбачуваний. Я думаю, що Кроуфорд це покаже,

– сказав Бредлі.

Нагадаємо, що Теренс Кроуфорд залишається непереможеним боксером. Американський боксер провів 41 бій та не зазнав жодної поразки за весь час виступів у рингу.

До цього Браян Макінтайр висловився стосовно бою між "Канело" та "Мисливцем". Тренер Кроуфорда не сумнівається у перемозі свого підопічного в наступному поєдинку.