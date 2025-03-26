Флойд Мейвезер обирав серед багатьох відомих боксерів. Однак серед іменитих чемпіонів з усього світу легендарний боєць обрав зіркового американського боксера.

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Кого обрав Мейвезер

Вибір Мейвезера пав на відомого американського боксера. Флойд вважає найкращим у світі Теренса Кроуфорда, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Вважаю, що зараз Теренс Кроуфорд все ще залишається першим номером у боксі незалежно від вагової категорії. Дуже радий бачити, що він знаходиться на вершині. Кроуфорд був, є і залишається великим боксером,

– сказав Мейвезер.

Цікаво, що Теренс Кроуфорд в оновленому рейтингу The Ring посідає лише третє місце. Американського боксера випереджають японець Наоя Іноуе та Олександр Усик.

За свою кар'єру Теренс Кроуфорд провів 41 поєдинок. На рахунку американського боксера 41 перемога – 31 з яких нокаутом.