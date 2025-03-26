Флойд Мейвезер выбирал среди многих известных боксеров. Однако среди именитых чемпионов со всего мира легендарный боец выбрал звездного американского боксера.

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Кого выбрал Мейвезер

Выбор Мейвезера пал на известного американского боксера. Флойд считает лучшим в мире Теренса Кроуфорда, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

Считаю, что сейчас Теренс Кроуфорд все еще остается первым номером в боксе независимо от весовой категории. Очень рад видеть, что он находится на вершине. Кроуфорд был, есть и остается великим боксером,

– сказал Мейвезер.

Интересно, что Теренс Кроуфорд в обновленном рейтинге The Ring занимает лишь третье место. Американского боксера опережают японец Наоя Иноуэ и Александр Усик.

За свою карьеру Теренс Кроуфорд провел 41 поединок. На счету американского боксера 41 победа – 31 из которых нокаутом.