Флойд Мейвезер выбирал среди многих известных боксеров. Однако среди именитых чемпионов со всего мира легендарный боец выбрал звездного американского боксера.
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Кого выбрал Мейвезер
Выбор Мейвезера пал на известного американского боксера. Флойд считает лучшим в мире Теренса Кроуфорда, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.
Считаю, что сейчас Теренс Кроуфорд все еще остается первым номером в боксе независимо от весовой категории. Очень рад видеть, что он находится на вершине. Кроуфорд был, есть и остается великим боксером,
– сказал Мейвезер.
Интересно, что Теренс Кроуфорд в обновленном рейтинге The Ring занимает лишь третье место. Американского боксера опережают японец Наоя Иноуэ и Александр Усик.
За свою карьеру Теренс Кроуфорд провел 41 поединок. На счету американского боксера 41 победа – 31 из которых нокаутом.