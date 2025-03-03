Король хевивейта назвал пятерку лучших бойцов на данный момент. Против некоторых из них Александр Усик дрался и не один раз сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также Звезда UFC прокомментировал возможный бой против Усика

Кого выбрал Усик

В пятерку лучших боксеров по версии Александра Усика попал Наоя Иноуэ. Четвертое место украинский чемпион отдал Тайсону Фьюри. Следом за "Цыганским королем" идет Энтони Джошуа.

На второе место Александр Усик поставил мексиканца Сауля Альвареса. Первым в списке украинского боксера стал американец Теренс Кроуфорд. Король хевивейта отметил, что "Охотник" сейчас номер один в боксе.

К слову. Теренс Кроуфорд провел за карьеру 41 поединок. На счету американского боксера 41 победа – 31 нокаутом.

Напомним, что в последнем бою Теренс Кроуфорд дрался против Исраила Мадримова. Американец победил соперника и завоевал титул чемпиона мира WBA в первом среднем весе.