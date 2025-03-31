Тимоти Брэдли высказался относительно боя Альварес – Кроуфорд. Бывший чемпион мира считает, что Теренс сможет победить Сауля, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Почему Кроуфорд победит Альвареса

Тимоти Брэдли раздал авансы Теренсу Кроуфорду. Бывший чемпион мира заявил, что американец выдающийся боксер, который является лучшим в мире среди других бойцов независимо от весовой категории.

Брэдли отметил, о том, что он знает, что первый номер в P4P Александр Усик. Однако, по его мнению, украинский чемпион оказался в рейтинге только благодаря своим достижениям.

Я бы однозначно сказал, что Теренс имеет шанс. Он может перебоксировать "Канело". Альварес очень предсказуем. Он очень мощный, но очень предсказуемый. Я думаю, что Кроуфорд это покажет,

– сказал Брэдли.

Напомним, что Теренс Кроуфорд остается непобежденным боксером. Американский боксер провел 41 бой и не потерпел ни одного поражения за все время выступлений в ринге.

До этого Брайан Макинтайр высказался по поводу боя между "Канело" и "Охотником". Тренер Кроуфорда не сомневается в победе своего подопечного в следующем поединке.