Тимоти Брэдли высказался относительно боя Альварес – Кроуфорд. Бывший чемпион мира считает, что Теренс сможет победить Сауля, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.
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Почему Кроуфорд победит Альвареса
Тимоти Брэдли раздал авансы Теренсу Кроуфорду. Бывший чемпион мира заявил, что американец выдающийся боксер, который является лучшим в мире среди других бойцов независимо от весовой категории.
Брэдли отметил, о том, что он знает, что первый номер в P4P Александр Усик. Однако, по его мнению, украинский чемпион оказался в рейтинге только благодаря своим достижениям.
Я бы однозначно сказал, что Теренс имеет шанс. Он может перебоксировать "Канело". Альварес очень предсказуем. Он очень мощный, но очень предсказуемый. Я думаю, что Кроуфорд это покажет,
– сказал Брэдли.
Напомним, что Теренс Кроуфорд остается непобежденным боксером. Американский боксер провел 41 бой и не потерпел ни одного поражения за все время выступлений в ринге.
До этого Брайан Макинтайр высказался по поводу боя между "Канело" и "Охотником". Тренер Кроуфорда не сомневается в победе своего подопечного в следующем поединке.