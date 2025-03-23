Потенциальный бой Альварес – Кроуфорд активно обсуждают в боксерском сообществе. Брайан Макинтайр поделился мыслями относительно будущего мегафайта, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

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Сможет ли Кроуфорд победить Альвареса

Тренер "Охотника" рассказал, как боксер готовится к поединку против Сауля Альвареса. Макинтайр подчеркнул, что у них немало времени, чтобы пройти хороший тренировочный лагерь.

Брайан Макинтайр отметил, что он не может дождаться боя против "Канело". Ведь специалист хочет доказать, что Кроуфорд лучший в мире и имеет лучшую команду среди всех.

Это не долбанный бой за деньги. Все могут думать, что дело в деньгах, но это не так. Бад надерет задницу этому ублюдку, вот увидите,

– сказал Макинтайр.

Напомним, что Сауль Альварес проведет в мае бой против Уильяма Скулла. После чего ожидается официальное объявление поединка против Теренса Кроуфорда.

Ранее Хасим Рахман поделился мыслями относительно боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Бывший чемпион мира считает, что "Охотник" победит "Канело" в очном противостоянии.