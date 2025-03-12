Хасим Рахман поделился мыслями относительно боя Альварес – Кроуфорд. Бывший чемпион мира назвал победителя одного из самых ожидаемых поединков года, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

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Рахман назвал победителя

Хасим Рахман вспомнил бой между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло. Экс-чемпион мира подчеркнул, что хоть и "Канело" выиграл, но он не очень впечатлил его.

Рахман заявил, что Теренс Кроуфорд после этого боя сделал себе пометки. По мнению Хасима, американец теперь знает, как драться против Сауля Альвареса и сможет победить.

Я думаю, что главным в ринге будет Теренс. "Канело" немного испортился. В последнее время он дрался с более мягкими прикосновениями. Это будет ему во вред в этом бою. Я думаю, что Теренс выиграет бой,

– сказал Рахман.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом запланирован на сентябрь 2025 года. До этого "Канело" проведет промежуточный бой против Уильяма Скулла в мае.