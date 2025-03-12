Хасім Рахман поділився думками стосовно бою Альварес – Кроуфорд. Колишній чемпіон світу назвав переможця одного з найочікуваніших поєдинків року, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Рахман назвав переможця

Хасім Рахман пригадав бій між Саулем Альваресом та Джермеллом Чарло. Ексчемпіон світу підкреслив, що хоч і "Канело" виграв, але він не дуже вразив його.

Рахман заявив, що Теренс Кроуфорд після цього бою зробив собі помітки. На думку Хасіма, американець тепер знає, як битись проти Сауля Альвареса та зможе перемогти.

Я думаю, що головним у ринзі буде Теренс. "Канело" трохи зіпсувався. Останнім часом він бився з більш м'якими дотиками. Це буде йому на шкоду у цьому бою. Я думаю, що Теренс виграє бій,

– сказав Рахман.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом заплановано на вересень 2025 року. До цього "Канело" проведе проміжний бій проти Вільяма Скулла у травні.