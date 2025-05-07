"Це буде кінець його кар'єри": промоутер дав прогноз на пекельний мегафайт року

Сауль Альварес нещодавно повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. "Канело" тепер битиметься проти Теренса Кроуфорда у найочікуванішому поєдинку року.

Самсон Левкович поділився думками щодо бою між Альваресом та Кроуфродом. Промоутер назвав переможця пекельного мегафайту, повідомляє 24 канал із посиланням на Sean Zittel.

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Хто переможе на думку Левковича

Самсон Левкович заявив, що неможливо купити хороший бій тільки за гроші. На його думку, щоб перемогти треба бути голодним до цього.

Промоутер вважає, що Теренс Кроуфорд переможе Сауля Альвареса в очному протистояння.

Я вірю, що Кроуфорд переможе Канело, і це буде кінець його кар’єри, бо він вже не обличчя боксу. Не вірю, що Туркі Аль аш-Шейх досі готовий платити їм цілий стан за це. Думаю, що після настільки нудного бою Канело – Скалл усім стало зрозуміло, що він не заслуговує цих грошей,

– сказав Левкович.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 12 вересня 2025 року у Лас-Вегасі. На кону поєдинку звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Раніше Даніель Корм'є висловився стосовно бою між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфорд. Колишній чемпіон UFC заявив, що боксери влаштують чудовий бій.