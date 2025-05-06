"Канело" поділився думками щодо бою проти "Мисливця". Зокрема, мексиканський боксер висловився про американця, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Що сказав Альварес

Сауль Альварес неочікувано похвалив Теренса Кроуфорда, з яким битиметься за звання абсолютного чемпіона світу. "Канело" висловив радість від того, що битиметься з "Мисливцем".

Кроуфорд – один з найкращих боксерів світу, і мені подобається ділити ринг з такими бійцями,

– сказав Альварес.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі. Переможець поєдинку стане "абсолютом" у другій середній вазі.

Раніше Тоні Белью зробив прогноз на бій Альварес – Кроуфорд. Колишній чемпіон світу вважає, що непереможений "Мисливець" переможе у запеклій битві.