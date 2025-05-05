Тоні Белью висловився щодо мегафайту року Альварес – Кроуфорд. Колишній чемпіон світу назвав переможця поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.
Читайте також Зірковий боксер висловив впевненість у перемозі над абсолютним чемпіоном світу
Який прогноз у Белью
Тоні Белью вважає, що Теренс Кроуфорд переможе Сауля Альвареса. Колишній чемпіон світу підкреслив сильні сторони американського боксера.
Зі слів Белью, "Мисливець" переважає "Канело" у боксерському інтелекті та швидкості.
Це буде складно. Кроуфорду необхідно бути ідеальним, але він збудував кар'єру на своїй ідеальності. Я думаю, що його додаткова перевага у швидкості стане важливим чинником. Канело постійно чинитиме тиск, а Кроуфорду доведеться пережити шторм. Але я передбачаю, що він зробить достатньо і буде більш неупередженим у чудовому бою, в якому він може перемогти за очками,
– сказав Белью.
Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 12 вересня 2025 року у Лас-Вегасі. На кону протистояння звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.