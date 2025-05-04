У цьому році на мексиканського боксера очікує битва проти зіркового Теренса Кроуфорда. "Мисливець" поділився думками щодо майбутнього протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Самовпевнений Кроуфорд

Теренс Кроуфорд розповів, чому переможе Сауля Альвареса. Американський боксер вважає себе найкращим у світі.

"Мисливець" не сумнівається у перемозі над "Канело". Кроуфорд також заявив, що за їх протистоянням будуть спостерігати чимало глядачів.

Чому я вірю, що зможу перемогти? Тому що я найкращий, ось чому. Саме тому всі спостерігатимуть за боєм,

– сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 12 вересня 2025 року у Лас-Вегасі.

Цікаво, що "Мисливець" вперше битиметься у другій середній вазі. Раніше Теренс бився у першій напівсередній вазі та напівсередній вазі.

Боксери вже провели першу битву поглядів у ринзі. Це сталось після перемоги Сауля Альвареса над Вільямом Скаллом.