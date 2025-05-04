Зіркові боксери зійдуться у мегафайті 12 вересня 2025 року. Бій за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд прийме американський Лас-Вегас.
До теми Канело – Кроуфорд: з'явилась офіційна дата мегафайту року
Перша очна дуель
Таку офіційну інформацію повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх одразу після переможного бою "Канело" із Вільямом Скаллом 4 травня.
Нагадаємо, що мексиканець впевнено здолав Скалла за одноголосним рішенням суддів. "Канело" повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.
Після оголошення про дату наступної зустрічі Альварес та Кроуфорд зійшлись у дебютній дуелі поглядів прямо на ринзі у саудівському Ер-Ріяді. Боксери встигли перекинутись декількома словами та були у чудовому настрої.
Відео дуелі поглядів Альварес – Кроуфорд
37-річний Теренс "Мисливець" Кроуфорд має за своєю спиною 41 переможний двобій (31 – нокаутом) та жодної поразки. Востаннє виходив у ринг на початку серпня минулого року, коли переміг Ісраїла Мадрімова.
Натомість Альварес здобув 63-тю перемогу у 67-ми поєдинках (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же мирових.