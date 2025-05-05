Тони Белью высказался относительно мегафайта года Альварес – Кроуфорд. Бывший чемпион мира назвал победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Какой прогноз у Белью

Тони Белью считает, что Теренс Кроуфорд победит Сауля Альвареса. Бывший чемпион мира подчеркнул сильные стороны американского боксера.

По словам Белью, "Охотник" превосходит "Канело" в боксерском интеллекте и скорости.

Это будет сложно. Кроуфорду необходимо быть идеальным, но он построил карьеру на своей идеальности. Я думаю, что его дополнительное преимущество в скорости станет важным фактором. Канело постоянно будет оказывать давление, а Кроуфорду придется пережить шторм. Но я предполагаю, что он сделает достаточно и будет более беспристрастным в замечательном бою, в котором он может победить по очкам,

– сказал Белью.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 12 сентября 2025 года в Лас-Вегасе. На кону противостояния звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.