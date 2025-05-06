"Канело" поделился мыслями относительно боя против "Охотника". В частности, мексиканский боксер высказался об американце, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Что сказал Альварес

Сауль Альварес неожиданно похвалил Теренса Кроуфорда, с которым будет драться за звание абсолютного чемпиона мира. "Канело" выразил радость от того, что будет драться с "Охотником".

Кроуфорд – один из лучших боксеров мира, и мне нравится делить ринг с такими бойцами,

– сказал Альварес.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 12 сентября в Лас-Вегасе. Победитель поединка станет "абсолютом" во втором среднем весе.

Ранее Тони Белью сделал прогноз на бой Альварес – Кроуфорд. Бывший чемпион мира считает, что непобежденный "Охотник" победит в ожесточенной битве.