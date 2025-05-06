Речь идет о Сергее Деревянченко. 39-летний украинский боксер раскритиковал вечер бокса, который состоялся в ночь на 4 мая на арене "The Venue Riyadh Season" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Украинец готов драться со звездным мексиканцем

Деревянченко остался недоволен боксерским событием, которое возглавлял поединок Сауля Альвареса против Уильяма Скалла. Напомним, что Канело одержал победу по единогласному решению судей и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

После чего Деревянченко в своем инстаграме бросил вызов Альваресу и другим боксерам, сообщает 24 Канал.

Послевкусие от боксерского уикенда, так себе. Устали от скучных боев? Дайте мне поединок с Альваресом. Или хотя бы один нерешительный даст мне реванш, я покажу что такое бокс,

– написал украинский боксер.

Справка. Сергей Деревянченко провел на профи-ринге 21 бой, в которых одержал 15 побед (10 – нокаутом) при 6-ти поражениях.

Отметим, что сразу после боя 4 мая Альварес официально получил своего следующего соперника. Им стал непобедимый Теренс "Охотник" Кроуфорд. Звездные боксеры сойдутся в ринге 12 сентября 2025 года в Лас-Вегасе (США). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет Канело.

Альварес и Кроуфорд уже провели дебютную дуэль взглядов прямо на ринге в Эр-Рияде.