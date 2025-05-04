Боксеры провели полную дистанцию в виде 12 раундов. Сауль Альварес доминировал на протяжении всего боя и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

К теме Звездный Альварес в королевском стиле победил Скалла, вернув звание абсолютного чемпиона

Официальное подтверждение боя

Сразу после победного поединка "Канело" узнал имя своего следующего соперника. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх сообщил дату встречи Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Живые легенды бокса сойдутся в ринге 12 сентября 2025 года в Лас-Вегасе (США). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе.



Бой Альварес – Кроуфорд / Фото The Ring

Напомним, что была информация, что "Охотник" Кроуфорд потеряет пояс временного чемпиона WBO в первом среднем весе после официального объявления боя против Альвареса, которое уже состоялось, поскольку не вернется в этот весовой дивизион.

Боксеры уже даже сошлись в дебютной дуэли взглядов прямо на ринге в столице Саудовской Аравии 4 мая.

Последний раз 37-летний Кроуфорд выходил в ринг в начале августа прошлого года, когда одолел Исраила Мадримова.