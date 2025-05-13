Член команди Усика пояснив, чим небезпечний бій за "абсолют" між Альваресом та Кроуфордом

Восени цього року визначиться, чи залишиться Сауль Альварес абсолютним чемпіоном світу другій середній вазі. Або усі титули дивізіону завоює непереможений Теренс Кроуфорд.

Рас Анбер висловився стосовно бою між Альваресом і Кроуфордом. Катмену Усика не подобається ідея проведення мегафайту між "Канело" та "Мисливцем", повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

Читайте також Непереможений "Мисливець" висловився про бій з "Канело", порівнявши себе з Усиком

Що не так з боєм Альварес – Кроуфорд

Рас Анбер розповів, що коли він вперше почув проте, що Теренс Кроуфорд може побитись з Саулем Альваресом у нього склалось враження, що це жарт. На його думку, цей бій був схожим на спробу заробити грошей.

Катмен Олександра Усика пригадав, як Сауль Альварес нокаутував Біллі Джо Сондерса та Калеба Плента у другій середній вазі. Зі слів Анбера, такі панчі "Канело" могли серйозно травмувати боксера напівсередньої ваги.

Розумний Кроуфорд має чудові навички — настільки хороші, що навіть з такою різницею в розмірах він зміг би вистояти. Але після офіційного підтвердження дати 12 вересня ми отримали ще одне нагадування про наростальну зневагу до вагових категорій,

– сказав Анбер.

Рас Анбер також наголосив, що Теренс Кроуфорд міг продовжити битись у першій середній вазі. Адже американський боксер має у цьому дивізіоні привабливих потенційних суперників.

Також Сауль Альварес ще не бився проти Девіда Бенавідеса. Хоча американець роками був головним претендентом на бій проти зіркового "Канело".

Здається, все більше поширюється думка, що нам не потрібно поважати вагові категорії – про це свідчать і положення про регідратацію — і що незалежно від ваги ми просто повинні бачити, як найкращі борються з найкращими, але те, що зараз це небезпечно і неправильно, – додав катмен.

До слова. Бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться у Лас-Вегасі. Офіційна дата проведення мегафайту 12 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Теренс Кроуфорд об'єднував чемпіонські пояси у напівсередній та першій напівсередній вагових категоріях. У другій середній вазі американець в перше битиметься за "абсолют".

Раніше Роберт Гарсія зробив прогноз на бій між Теренсом Кроуфордом та Саулем Альваресом. Відомий тренер вважає, що непереможений "Мисливець" зупинить "Канело".