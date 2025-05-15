Маніпуляція від Riaydh Season: бій Альварес – Кроуфорд відбудеться у стару дату

Цього року глядачів та поціновувачів очікує грандіозний мегафайт. Сауль Альварес битиметься проти Теренса Кроуфорда, захищаючи титул абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Раніше з'явилась інформація, що Альварес та Кроуфорд битимуться у нову дату. Поєдинок за "абсолют" у Лас-Вегасі мав відбутись 13 вересня 2025 року.

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Дата бою Альварес – Кроуфорд

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на BoxingScene. Анонімний боксерський чиновник повідомив, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом транслюватиме медіасервіс Netflix.

Найближчим часом буде оголошено, що поєдинок відбудеться у стару дату 12 вересня.

Вважається, що перенос дати бою Альварес – Кроуфорд, це маніпуляція з боку Riyadh Season. Цей хід спроба заплутати конкурентів щодо місця та дати проведення поєдинку.

Раніше Riyadh Season використовувала таку тактику. Це відбулось, коли стало відомо, що Сауль Альварес може побитись із Джейком Полом.