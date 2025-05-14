Сауль Альварес і Теренс Кроуфорд повинні були вийти у ринг 12 вересня 2025 року. Однак їх мегафайт дещо змістили.

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Перенесення мегафайту

Поєдинок "Канело" та "Мисливця" перенесли на день пізніше – на 13 вересня, пише 24 Канал із посиланням на The Ring. Повідомлялось, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі відбудеться у Лас-Вегасі (США).

Востаннє Кроуфорд виходив у ринг у серпні минулого року, коли переміг Ісраїла Мадрімова із Узбекистану.

Натомість Альварес востаннє боксував нещодавно – 4 травня 2025 року. "Канело" здолав Вільяма Скалла за одноголосним рішенням суддів. Завдяки цій звитязі мексиканець повернув собі звання "абсолюта" у другій середній вазі.

Одразу після цієї перемоги Альварес дізнався про поєдинок проти Кроуфорда та вже провів із Теренсом першу дуель поглядів.

Довідка. Теренс Кроуфорд провів на профі-рингу 41 переможний двобій (31 – нокаутом) та жодної поразки. Сауль Альварес переміг 63 рази (39 – нокаутом) при 2-х фіаско та стількох же мирових у 67-ми боях.

Нагадаємо, що український боксер Сергій Дерев'янченко розкритикував останній двобій Альвареса проти Скалла та зазіхнув на поєдинок проти зіркового мексиканця.