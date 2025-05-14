Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд должны были выйти в ринг 12 сентября 2025 года. Однако их мегафайт несколько сместили.

Читайте также Бывший чемпион мира назвал истинную цель боя Альварес – Кроуфорд

Перенос мегафайта

Поединок "Канело" и "Охотника" перенесли на день позже – на 13 сентября, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring. Сообщалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе состоится в Лас-Вегасе (США).

Последний раз Кроуфорд выходил в ринг в августе прошлого года, когда победил Исраила Мадримова из Узбекистана.

Зато Альварес в последний раз боксировал недавно – 4 мая 2025 года. "Канело" одолел Уильяма Скалла по единогласному решению судей. Благодаря этой победе мексиканец вернул себе звание "абсолюта" во втором среднем весе.

Сразу после этой победы Альварес узнал о поединке против Кроуфорда и уже провел с Теренсом первую дуэль взглядов.

Справка. Теренс Кроуфорд провел на профи-ринге 41 победный поединок (31 – нокаутом) и ни одного поражения. Сауль Альварес победил 63 раза (39 – нокаутом) при 2-х фиаско и стольких же мировых в 67-ми боях.

Напомним, что украинский боксер Сергей Деревянченко раскритиковал последний поединок Альвареса против Скалла и посягнул на поединок против звездного мексиканца.