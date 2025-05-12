Непереможений "Мисливець" висловився про бій з "Канело", порівнявши себе з Усиком

Восени цього року Теренс Кроуфорд битиметься проти Сауля Альвареса. Американський боксер спробує позбавити мексиканця звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

"Мисливець" висловився щодо бою проти "Канело". Непереможений Кроуфорд наголосив на важливості поєдинку для нього, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Кроуфорд про бій з Альваресом

Теренс Кроуфорд, говорячи про бій проти Сауля Альвареса, пригадав поєдинки Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі та порівняв себе з першим. Американець наголосив, що "Циганський король" був більшим за українця, але не виграв жодного бою.

Зі слів "Мисливця", бій проти Альвареса стане апогеєм його кар'єри. Кроуфорд заявив, що задля цього він працював довгий час.

Це буде все, над чим я наполегливо працював протягом усієї моєї кар’єри, коли в один момент, в один вечір боксу всі побачать, як великий Теренс Кроуфорд робить щось нечуване та немислиме,

– сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться у Лас-Вегасі (США). Офіційна дата проведення поєдинку – 12 вересня 2025 року.

Раніше Ентоні Джошуа поділився думками щодо бою Кроуфорд – Альварес. Колишній чемпіон світу заявив, що боксери мають рівні шанси на перемогу.