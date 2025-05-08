Член тренерського штабу Берні Девіс виділив сильні сторони обидвох боксерів. Наставник запевнив, що на поціновувачів боксу 12 вересня поточного року чекатиме справжнє свято, передає 24 Канал із посиланням на Boxing News 24.

До теми "Це буде кінець його кар'єри": промоутер дав прогноз на пекельний мегафайт року

Смілива заява тренера Кроуфорда

Представник команди Теренса Кроуфорда пообіцяв зробити із Сауля Альвареса бруд та додав, що "Мисливець" заб'є мексиканця до смерті.

Кроуфорд має швидкість і інтелект, щоб протистояти будь-яким атакам Альвареса. Канело, звісно, дуже спритний. Він завдає широких ударів туди, де ти знаходишся. Канело Альварес – універсальний боєць. Але Бад Кроуфорд – боєць найвищого рівня. 12 вересня буде справжнє свято. Ми зробимо Канело схожим на бруд. Кроуфорд забоксує його до смерті. Кроуфорд дістане цього хлопця. Кроуфорд розіб'є його,

– заявив Девіс.

Тренер 37-річного американського зіркового боксера пригадав минулий бій Кроуфорда проти Еррола Спенса, який закінчився нокаутом Теренса у 9-му раунді.

Довідка. На профі-рингу Теренс Кроуфорд провів 41 переможний бій (31 – нокаутом). Сауль Альварес тріумфував у професіоналах 63 рази (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же нічиїх у 67-ми поєдинках.

Нагадаємо, що у ніч проти 4-го травня Канело переміг за одноголосним рішенням суддів Вільяма Скалла. Альварес повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Одразу після цієї звитяги Сауль дізнався про бій проти Кроуфорда, з яким вже провів дебютну дуель поглядів.