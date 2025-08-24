Восени цього року відбудеться грандіозна подія, яку очікує вся боксерська спільнота. У запеклій битві Сауль Альварес зустрінеться з Теренсом Кроуфордом.

Фанати, експерти, усі обговорюють пекельний поєдинок. Тімоті Бредлі на своєму ютуб-каналі висловився про бій Альварес – Кроуфорд та назвав переможця, повідомляє 24 канал.

Які шанси у боксерів на перемогу?

Колишній чемпіон світу заявив, що у Теренс Кроуфорд переможе у бою проти Сауля Альвареса. На його думку, "Мисливець" не буде бігати від Канело, адже, щоб перемогти потрібно працювати та нав'язати боротьбу.

Тімоті Бредлі зазначив, що Кроуфорду потрібно багато рухатись та змусити Альвареса оборонятися. Тоді американський боксер зможе здолати мексиканця та стати абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.

Кроуфорд виграє цей бій у другій половині, як і всі його поєдинки. Кроуфорд додасть, стисне зуби й покаже все, на що здатний. Канело тиснутиме, але Теренс відповідатиме ударами так, як ще ніколи не робив,

– сказав Бредлі.

Нагадаємо, що бій відбудеться 13 вересня 2025 року. Зіркові боксери зустрінуться в очному протистоянні у Лас-Вегасі.

