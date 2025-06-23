Непереможний "Мисливець" порівняв свій бій проти Сауля Альвареса із полюванням. Теренс Кроуфорд вже націлився відібрати усі пояси у Канело, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Кроуфорд зазіхнув на титули Альвареса

Американський боксер заявив, що 13 вересня у Лас-Вегасі усе буде вирішено.

Я скажу як є. Я йду на полювання. І все, що він має – я це заберу. 13 вересня все буде вирішено,

– заявив Кроуфорд.

Нагадаємо, що на кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким перед поєдинком володіє Альварес. Також боксери боротимуться за найдорожчий в історії пояс The Ring. Його ціна складає 188 тисяч доларів.

22 червня Кроуфорд і Канело провели третю дуель поглядів. Якщо дві минулі минули без інцидентів, то у третьому протистоянні Альварес штовхнув Теренса.

Альварес спробує завдати першої поразки у кар'єрі Кроуфорда. У попередніх зустрічах "Мисливець" здобув 41 перемогу (31 – нокаутом). Водночас зірковий мексиканець здобув у професіоналах вже 63 звитяги (39 – нокаутом), зазнали 2 поразки та розписали 2 нічиї.