Непереможний "Мисливець" звернувся до прихильників Сауля Альвареса, які його зустрічають свистом. Теренс Кроуфорд заявив, що зробить усе, аби на їх обличчях були у сльозах після бою, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Що Кроуфорд сказав фанам Альвареса

Американський боксер намагається залякати прихильників зіркового мексиканця.

Усі, хто освистує мене на трибунах – ви будете плакати, коли повернетесь додому,

– сказав Кроуфорд.

Відзначимо, що бій Альварес – Кроуфорд відбудеться на "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі. Це буде домашній двобій для Теренса. Боксери боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким володіє Канело.

Цікаво! Цей майбутній двобій буде унікальним. На кону стоятиме найдорожчий пояс журналу The Ring в його історії.

13 вересня Альварес може завдати дебютної поразки у кар'єрі Кроуфорда. За спиною Теренса 41 переможний бій (31 – нокаутом). Натомість мексиканець може зазнати своєї третьої поразки у професіоналах. Наразі він здобув 63 перемоги (39 – нокаутом), зазнав 2 поразки та розписав 2 нічиї.