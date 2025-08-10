Бій між Канело та "Мисливцем" активно обговорюють у боксерській спільноті. Відомий тренер Абель Санчес назав переможця поєдинку зіркових бійців, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Хто переможе у бою Альварес – Кроуфорд?

Мексиканський спеціаліст вважає, що Сауль Альварес переможе у бою проти Теренса Кроуфорда. На його думку, Канело буде бити "Мисливця", а він втратить сили та буде здавати наприкінці поєдинку.

Абель Санчес наголосив, що усі останні бої вже після п'ятого або шостого раунду перетворювались на спаринг для Альвареса. Тренер підкреслив, що Канело б'є і не боїться, що суперник може відповісти.

Кидає обережність за борт і саме так він травмує суперників. Думаю, саме це і станеться в цьому бою. Не думаю, що Канело, Едді Рейносо або Чепо ризикуватимуть, що Кроуфорд розсіче собі обличчя чи пропустить неправильний удар через те, що рухатиметься повільніше, ніж потрібно. Вони розумніші за це. Роблять все, що потрібно,

– сказав Санчес.

Відзначимо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року. Боксери зустрінуться у пекельній битві в Лас-Вегасі.

Раніше повідомляли про те, що Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд провели битву поглядів. Зустріч боксерів ледь не завершилася бійкою.