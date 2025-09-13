"Залізний Майк" зробив впевнений прогноз на мегафайт Альварес – Кроуфорд
- Майк Тайсон вважає, що Теренс Кроуфорд не має шансів проти Сауля Альвареса в їхньому поєдинку за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі.
- Бій відбудеться у Лас-Вегасі на арені "Allegiant Stadium" і транслюватиметься на платформі Netflix 14 вересня о 04:00 ранку за київським часом.
У ніч проти 14 вересня (в Україні) поціновувачі боксу побачать вогняний мегафайт у Лас-Вегасі (США). У рингу зіштовхнуться Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд.
На кону бою стоятиме звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі, яким володіє Сауль Альварес. Легендарний Майк Тайсон поділився своїми думками на протистояння проти Теренса Кроуфорда, пише 24 Канал із посиланням на Ringside24.
До теми Альварес – Кроуфорд: прогноз на мегафайт за звання абсолютного чемпіона світу
Який прогноз на бій Альварес – Кроуфорд зробив Тайсон?
На думку "Залізного Майка", Кроуфорд просто не буде мати шансів у битві проти Канело.
О, це буде цікаво, бо я хотів би побачити, як Кроуфорд це зробить. Я не бачу, послухайте, на папері у нього нуль шансів. Має статися якесь диво, щоб він переміг Канело. Мексиканець швидкий, я не знаю, Альварес все ще в формі. Він ще не вийшов зі своєї пікової форми, він все ще хороший,
– сказав Майк Тайсон.
Що відомо про бій Альварес – Кроуфорд?
- Бій відбудеться у Лас-Вегасі на арені "Allegiant Stadium".
- Цей поєдинок транслюватиметься стрімінгова платформа Netflix.
- Трансляція вечора боксу розпочнеться 14 вересня о 04:00 ранку (за київським часом). А от головний бій боксерської події Альварес – Кроуфорд стартуватиме не раніше 06:00 за Києвом.
- У своїй кар'єрі Кроуфорд не програв ще жодного двобою – 41 перемога (31 – нокаутом). Натомість Канело має за своєю спиною 67 боїв на профі-рингу, у яких оформив 63 звитяги (39 – нокаутом), зазнав 2-х поразок та стільки ж розписав мирових.