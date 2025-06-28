"Може бути не готовим": відомий промоутер зробив прогноз на шалену битву року

У 2025 році має відбутись чимало видовищних поєдинків. В одному з них Сауль Альварес битиметься проти Теренса Кроуфорда, захищаючи титул абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

У боксерській спільноті активно обговорюється бій Альварес – Кроуфорд. Відомий промоутер Боб Арум назвав переможця пекельної битви, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Прогноз Арума на бій Альварес – Кроуфорд

Боб Арума вважає, що Теренс Кроуфорд здолає Сауля Альвареса. Ба більше, це буде переконлива перемога американського боксера – нокаутом або одноголосним рішенням суддів.

Промоутер наголосив, що люди не розуміють про те, що Канело дуже сильно здав. Це стосується останніх декількох поєдинків мексиканського боксера.

Теренс має все необхідне для перемоги. Він може розпочати бій як правша, а потім перемикнутись на ліву руку – до цього Канело може бути не готовим. Це вже не той Альварес, який був декілька років тому,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року. Боксери зустрінуться у пекельній битві у Лас-Вегасі.

Раніше повідомляли, що стало відомо, з ким може побитись Сауль Альварес після поєдинку проти Теренса Кроуфорда.