Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив імена боксерів, із якими у майбутньому може побитись Сауль Альварес. Канело може вийти у ринг проти одного із британських боксерів вже наступного 2026-го року, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Потенційні суперники Сауля Альвареса

Туркі запевнив, що наступний бій мексиканця, якщо все буде добре, відбудеться у лютому 2026-го.

У нас буде другий бій Канело, якщо все піде добре, у лютому. Це буде один з двох варіантів: Шіраз або Юбенк,

– сказав Туркі.

Довідка. 13 вересня 2025 року Альварес проведе бій проти Теренса Кроуфорда у Лас-Вегасі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким володіє перед поєдинком Сауль. Також боксери змагатимуться за найдорожчий в історії пояс The Ring.

Двобій проти Кроуфорда стане для Альвареса 68-м у профі-ринзі. У попередніх зустрічах Канело святкував 63 перемоги (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же нічиїх.

У квітні 2025-го Кріс Юбенк-молодший провів переможний бій проти Конора Бенна (одноголосне рішення суддів). Це була 35-та звитяга Юбенка у 38-ми зустрічах (25 – нокаутом) при 3-х поразках. 12 липня поточного року Хамза Шіраз проведе двобій проти Едгара Берланги в американському Нью-Йорку. За спиною Шіраза вже 21 перемога (17 – нокаутом) та одна нічия у 22-х поєдинках.