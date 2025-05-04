Зірковий Альварес у королівському стилі переміг Скалла, повернувши звання абсолютного чемпіона

У ніч проти 4-го травня 2025 року в Ер-Ріяді (столиця Саудівської Аравії) відбувся великий вечір боксу. Боксерську подію очолив поєдинок зіркового Сауля "Канело" Альвареса.

Титулований мексиканський боксер вийшов у ринг "The Venue Riyadh Season". Суперником Сауля Альвареса став Вільям Скалл з Куби, інформує 24 Канал.

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Канело знову на вершині

На кону головного бою вечора боксу стояло звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Стартовий раунд боксери провели обережно, притираючись одне до одного. З другого раунду розвідка минула. Альварес захопив центр рингу та активніше діяв в атаках. Натомість Скалл добре рухався рингом, але віддав перевагу супернику.

Зірковий мексиканець регулярно влучав джебом та боковими ударами. Однак у п'ятому раунді Скалл був близьким до того, аби потряснути Канело небезпечним аперкотом.

Але з кожним наступним раундом домінування Сауля у ринзі лише зростало. Хоча Скалл тримався на обох ногах, віддавши усі сили у ринзі.

Чемпіонські раунди теж залишились за Альваресом. Ще до оголошення суддівського рішення було зрозуміло, хто стане "абсолютом" у другій середній вазі: 115-113, 116-112 та 119-109, одноголосно на користь Сауля Альвареса.

Канело повернув собі звання абсолютного чемпіона світу!

Відеоогляд бою Альварес – Скалл

Для 34-річного Альвареса ця перемога стала 63-ю у 67 боях на профі-рингу при лише 2-х поразках. Також у 2 зустрічах була зафіксована мирова.