Лише у лютому поточного року Мартін Баколе замінював хворого Даніеля Дюбуа у протистоянні проти Джозефа Паркера, як знову вийшов у профі-ринг. Цього разу суперником конголезького боксера став нігерієць Ефе Аджагба, повідомляє 24 Канал.

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Не перемагає вже у двох поспіль боях

Боксери провели повний 10-раундовий двобій, у якому переможця зустрічі визначали судді. За їх підрахунками, звитягу не здобув жоден боєць. Нічия за більшістю суддів – 95-95 (двічі) та 96-94 на користь Аджагба.

31-річний боксер із ДР Конго не може перемогти вже у другому поєдинку поспіль. 22 лютого 2025 року Баколе був нокаутований у другому раунді Паркером. Джозеф захистив пояс тимчасового чемпіона світу у хевівейті.

Для Баколе це перша мирова у професійній кар'єрі. До цього Мартін оформив 21 перемогу (16 – нокаутом) при 2-х поразках у 24-х боях. Також це дебютна мирова для 31-річного Ефе Аджагби.

Відеоогляд бою Баколе – Аджагба

Востаннє Баколе тріумфував ще на початку серпня минулого року, коли нокаутував у 5-й трихвилинці 10-раундового бою американця Джареда Андерсона.