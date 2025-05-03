В одному із поєдинків андеркарду вечора боксу у ринг вийшов колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес. 27-річний американець провів бій проти Арнольда Барбози, інформує 24 Канал.

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Успішний захист поясу

На кону стояв пояс чемпіона світу за версією WBO у першій напівсередній вазі, яким володів Лопес.

Боксери видали повний 12-раундовий двобій, а переможця зустрічі визначали судді. За їх підрахунками перемогу здобув Теофімо Лопес: 118-110 та 116-112 (двічі), успішно захистивши титул втретє.

Лопес завдав дебютної поразки у професійній кар'єрі 33-річного Барбози. Тепер у переможеного 32 перемоги (11 – нокаутом) та одна поразка у 33-х боях. Натомість у Теофімо тепер 22 звитяги (13 – нокаутом) при одній поразці у 23-х поєдинках.

Відеоогляд бою Лопес – Барбоса

Нагадаємо, що у жовтні 2020-го року Лопес виходив у ринг проти Василя Ломаченка. У бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі переміг Теофімо.