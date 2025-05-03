В одном из поединков андеркарда вечера бокса в ринг вышел бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес. 27-летний американец провел бой против Арнольда Барбозы, информирует 24 Канал.

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Успешная защита пояса

На кону стоял пояс чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе, которым владел Лопес.

Боксеры выдали полный 12-раундовый поединок, а победителя встречи определяли судьи. По их подсчетам победу одержал Теофимо Лопес: 118-110 и 116-112 (дважды), успешно защитив титул в третий раз.

Лопес нанес дебютное поражение в профессиональной карьере 33-летнего Барбозы. Теперь у побежденного 32 победы (11 – нокаутом) и одно поражение в 33-х боях. Зато у Теофимо теперь 22 победы (13 – нокаутом) при одном поражении в 23-х поединках.

Видеообзор боя Лопес – Барбоса

Напомним, что в октябре 2020-го года Лопес выходил в ринг против Василия Ломаченко. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе победил Теофимо.