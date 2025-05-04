Только в феврале текущего года Мартин Баколе заменял больного Даниэля Дюбуа в противостоянии против Джозефа Паркера, как снова вышел в профи-ринг. На этот раз соперником конголезского боксера стал нигериец Эфе Аджагба, сообщает 24 Канал.
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Не побеждает уже в двух подряд боях
Боксеры провели полный 10-раундовый поединок, в котором победителя встречи определяли судьи. По их подсчетам, победу не одержал ни один боец. Ничья по большинству судей – 95-95 (дважды) и 96-94 в пользу Аджагба.
31-летний боксер из ДР Конго не могу победить уже во втором поединке подряд. 22 февраля 2025 года Баколе был нокаутирован во втором раунде Паркером. Джофез защитил пояс временного чемпиона мира в хевивейте.
Для Баколе это первая мировая в профессиональной карьере. До этого Мартин оформил 21 победу (16 – нокаутом) при 2-х поражениях в 24-х боях. Также это дебютная мировая для 31-летнего Эфе Аджагбы.
Видеообзор боя Баколе – Аджагба
Последний раз Баколе торжествовал еще в начале августа прошлого года, когда нокаутировал в 5-й трехминутке 10-раундового боя американца Джареда Андерсона.