Только в феврале текущего года Мартин Баколе заменял больного Даниэля Дюбуа в противостоянии против Джозефа Паркера, как снова вышел в профи-ринг. На этот раз соперником конголезского боксера стал нигериец Эфе Аджагба, сообщает 24 Канал.

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Не побеждает уже в двух подряд боях

Боксеры провели полный 10-раундовый поединок, в котором победителя встречи определяли судьи. По их подсчетам, победу не одержал ни один боец. Ничья по большинству судей – 95-95 (дважды) и 96-94 в пользу Аджагба.

31-летний боксер из ДР Конго не могу победить уже во втором поединке подряд. 22 февраля 2025 года Баколе был нокаутирован во втором раунде Паркером. Джофез защитил пояс временного чемпиона мира в хевивейте.

Для Баколе это первая мировая в профессиональной карьере. До этого Мартин оформил 21 победу (16 – нокаутом) при 2-х поражениях в 24-х боях. Также это дебютная мировая для 31-летнего Эфе Аджагбы.

Видеообзор боя Баколе – Аджагба

Последний раз Баколе торжествовал еще в начале августа прошлого года, когда нокаутировал в 5-й трехминутке 10-раундового боя американца Джареда Андерсона.