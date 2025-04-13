Непереможений американець розбив опонента у першому раунді: ефектне відео
- Тамір Смоллз переміг Ерла Баскома нокаутом у першому раунді під час боксерського вечора в Атлантік-Сіті.
- Смоллз має 14 перемог на професійному ринзі, з яких 10 - нокаутом, і не зазнав жодної поразки.
У суботу, 12 квітня, відбувся великий вечір боксу в Атлантік-Сіті. У головному поєдинку Джарон Енніс бився проти Еймантаса Станіоніса.
В андеркарді бою Енніс – Станіоніс перспективний Тамір Смоллз бився проти ветерана Ерла Баскома. Поєдинок закінчився перемогою американського проспекта, пише 24 канал із посиланням на DAZN.
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Яскрава перемога Смоллза
Поєдинок між Таміром Смоллзом та Ерлом Баскома завершився у першому раунді. Американський боксер ефектно відправив в нокаут представника Бермудських островів.
Баском притиснувся до канатів, чим скористався Смоллз. 26-річний американець провів яскраву серію ударів і не залишив шансів опоненту.
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Нагадаємо, що Тамір Смоллз провів у професійному ринзі 14 поєдинків. На рахунку американського боксера 14 перемог (10 – нокаутом) і жодної поразки.