Непереможений американець розбив опонента у першому раунді: ефектне відео

У суботу, 12 квітня, відбувся великий вечір боксу в Атлантік-Сіті. У головному поєдинку Джарон Енніс бився проти Еймантаса Станіоніса.

В андеркарді бою Енніс – Станіоніс перспективний Тамір Смоллз бився проти ветерана Ерла Баскома. Поєдинок закінчився перемогою американського проспекта, пише 24 канал із посиланням на DAZN.

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Яскрава перемога Смоллза

Поєдинок між Таміром Смоллзом та Ерлом Баскома завершився у першому раунді. Американський боксер ефектно відправив в нокаут представника Бермудських островів.

Баском притиснувся до канатів, чим скористався Смоллз. 26-річний американець провів яскраву серію ударів і не залишив шансів опоненту.

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Нагадаємо, що Тамір Смоллз провів у професійному ринзі 14 поєдинків. На рахунку американського боксера 14 перемог (10 – нокаутом) і жодної поразки.