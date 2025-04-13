Володар титулу IBF бився проти чемпіона світу за версією WBA. Енніс у яскравому стилі достроково здолав Станісіоса та об'єднав пояси, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Повна домінація Енніса

У першому раунді Джарон Енніс працював другим номером. Проте це йому не заважало розбивати натиск суперника. Американець проводив чудові комбінації та збирав очки.

Згодом Еймантас Станіоніс знизив темп, адже далась взнаки втома. Джарон Енніс змусив литовського боксера видихнутись. Згодом Станіоніс знову пішов вперед, але американець карав його контрпанчами.

Під завершення шостого раунду Станіоніс опинився у нокдауні. Енніс провів серію ударів по корпусу та аперкотів, що змусило Еймантаса "взяти коліно". По перерві кут литовця вирішив припинити бій. У підсумку перемога Джарона.

Чудова комбінація від Енніса: дивіться відео

Нагадаємо, що Джарон Енніс залишається непереможеним у професійному ринзі. На рахунку американського боксера 33 перемоги (29 – нокаутом) і 1 бій не відбувся.