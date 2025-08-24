Олександр Усик переміг багатьох боксерів за свою кар'єру. Проте є бійці з яким український чемпіон не зустрічався жодного разу.

Останнім часом у боксерській спільноті обговорюють можливий бій між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою. Амір Хан пояснив, чому британцю не потрібно битися з "Королем хевівейту", повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

Чому Ітаума не має битися з Усиком?

Амір Хан вважає, що Мозес Ітаума наразі не повинен битися проти Олександра Усика. Колишній чемпіон світу заявив, що британський боксер має зустрітися з Філіпом Хрговичем, а потім з Джозефом Паркером.

Хан наголосив, що Мозесу рано битися з Усиком. "Новому Майку Тайсону" потрібно почекати приблизно рік для бою з абсолютним чемпіоном світу.

Йому лише 20 років, він дуже молодий, а іноді такі поєдинки можуть зруйнувати тебе – твою кар'єру, впевненість у собі і все інше. Ми не знаємо, яким він буде, коли програє. Можливо, він скаже: "Я більше ніколи цього не робитиму". Ми не знаємо, як боксер відреагує, тож навіщо ставити його в таку ситуацію? Краще поступово будувати його шлях — він може стати суперзіркою, якщо його правильно вести,

– сказав Хан.

Нагадаємо, що у ніч з 16 на 17 серпня Мозес Ітаума бився проти Ділліана Вайта. Британський боксер нокаутував досвідченого земляка у першому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли про те, що Ріккі Хаттон висловився про бій між Усиком та Ітаумою у найближчий час. Колишній чемпіон світу застеріг британського боксера від поєдинку з українцем.