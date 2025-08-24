Александр Усик победил многих боксеров за свою карьеру. Однако есть бойцы с которым украинский чемпион не встречался ни разу.

В последнее время в боксерском сообществе обсуждают возможный бой между Александром Усиком и Мозесом Итаумой. Амир Хан объяснил, почему британцу не нужно драться с "Королем хевивейта", сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

Читайте также Украинский боец ММА дал интересный прогноз на бой Усик – Пол

Почему Итаума не должен драться с Усиком?

Амир Хан считает, что Мозес Итаума пока не должен драться против Александра Усика. Бывший чемпион мира заявил, что британский боксер должен встретиться с Филиппом Хрговичем, а затем с Джозефом Паркером.

Хан отметил, что Мозесу рано драться с Усиком. "Новому Майку Тайсону" нужно подождать примерно год для боя с абсолютным чемпионом мира.

Ему всего 20 лет, он очень молод, а иногда такие поединки могут разрушить тебя – твою карьеру, уверенность в себе и все остальное. Мы не знаем, каким он будет, когда проиграет. Возможно, он скажет: "Я больше никогда этого не буду делать". Мы не знаем, как боксер отреагирует, поэтому зачем ставить его в такую ситуацию? Лучше постепенно строить его путь - он может стать суперзвездой, если его правильно вести,

– сказал Хан.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 августа Мозес Итаума дрался против Диллиана Уайта. Британский боксер нокаутировал опытного земляка в первом раунде поединка.

Ранее сообщалось о том, что Рикки Хаттон высказался о бое между Усиком и Итаумой в ближайшее время. Бывший чемпион мира предостерег британского боксера от поединка с украинцем.