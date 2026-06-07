Спортсмен розповів у інтерв'ю для ютуб-каналу Fight Zona, що глядачі неправильно зрозуміли реакцію голови промоушену, сприйнявши її як обурення. Насправді Вайт оцінив цей жест позитивно, відзначивши його оригінальність.

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Що Амосов розповів про цю ситуацію?

Боєць зазначив, що непорозуміння виникло через міміку та подачу Вайта перед об'єктивами. На відео ситуація виглядала так, ніби очільник UFC незадоволений поведінкою українця та запитує, навіщо той кидає головний убір.

Усі думають, що він обурився, що щось було не так. А він мені сказав: "Хм, ти перший, хто це зробив. Доволі цікаво, вітаю тебе",

– поділився Амосов.

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Коли відбулася історія з кепкою?

Інцидент стався під час фінальної дуелі поглядів напередодні турніру UFC 328 у Ньюарку, США. Український боєць зустрівся з досвідченим іспанським спортсменом Хоелем Альваресом. Поєдинок відбувся в ніч на неділю, 10 травня. Для колишнього чемпіона Bellator це був лише другий бій у рамках UFC.

Після цієї сутички професійний рекорд Амосова становить 30 перемог і 1 поразку.