Бій колишнього чемпіона Bellator з України перенесли на інший турнір

Вже 14 березня прихильники змішаних єдиноборств побачать повернення в октагон Ярослава Амосова. Колишній чемпіон Bellator із України зустрічатиметься із американцем Кертісом Міллендером.

Це буде перший бій для українського бійця із листопада 2023-го року. Тоді Ярослав Амосов програв Джейсону Джексону з Ямайки та втратив титул чемпіона світу Bellator у напівсередній вазі.

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У рамках якого турніру відбудеться бій

Першочергово Амосов повинен був провести бій проти Кертіса Міллендера у рамках Fightality в американському Чикаго. Однак за декілька днів протистояння перенесли на турнір Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії, повідомляє 24 Канал із посиланням на відомого інсайдера Нолана Кінга.

Зверніть увагу! Бій Амосов – Міллендер транслюватиметься на UFC Fight Pass.

Нагадаємо, що у вересні в Амосова закінчився контракт з Bellator. За спиною Ярослава 27 перемог та одна єдина поразка.

Слід додати, що у своїх останніх двох боях Міллендер не перемагав. Спершу у червні 2024-го він програв росіянину Алєксандру Шлємєнко, а вже у листопаді того ж року поступився Джессу Ронсону з Канади. 37-річний суперник Амосова із США вже 34 бої, у яких він здобув 22 перемоги та зазнав 11 поразок. Також має досвід виступів у боксі у вигляді 3 поєдинків – 3 перемоги (2 – нокаутом).