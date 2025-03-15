Українець Амосов задушливим прийомом переміг Міллендера у першому раунді: ефектне відео
- Ярослав Амосов переміг Кертіса Міллендера задушливим прийомом у першому раунді на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії.
- Ця перемога стала 28-ю у кар'єрі Амосова, надаючи йому шанс підписати контракт із UFC.
У ніч проти 15-го березня відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Cage Fury Fighting Championships 140. Шоу прийняла арена "2300 Arena" у Філадельфії (США).
У рамках головного поєдинку шоу в октагон вийшов українець Ярослав Амосов. Суперником українського бійця став 37-річний досвідчений Кертіс Міллендер, пише 24 Канал.
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Яскрава перемога Амосова
Це був перший бій для Амосова із осені 2023-го року. Тоді Ярослав зазнав поразки нокаутом у третьому раунді від Джейсона Джексона з Ямайки. Амосов втратив свій чемпіонський пояс Bellator, а у вересні минулого року в українця закінчився контракт із Bellator.
Ярослав яскраво повернувся в октагон. Вже у першому раунді Амосов вийшов на задушливий прийом та змусив Міллендера здатись. Це шоста поразка Міллендера у кар'єри при 18 перемогах.
Відео, як Амосов переміг Міллендера
Ця звитяга стала для українського титулованого бійця 28-ю, а поразка проти Джексона є першою та поки що останньою у кар'єрі.
Завдяки цій перемозі в Амосова з'явився чудовий шанс підписати контракт із UFC, яку очолює Дейна Вайт.