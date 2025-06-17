Я ламав людей на вулиці, – Новицький звернувся до Сіренка перед боєм в андеркарді реваншу Усика

Прихильники боксу побачать українську дуель Андрія Новицького і Владислава Сіренка в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Боксери вийдуть у ринг 19 липня у Лондоні.

Напередодні бою Владислав Сіренко заявив, що завдяки йому Андрій Новицький отримав цей поєдинок. На що миттєво відреагував наступний суперник Сіренка, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм Новицького.

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Новицький відреагував на слова Сіренка

29-річний український боксер поширив слова Сіренка у себе в інстаграмі та додав свою відповідь.

Поки ти боксував на рингу, я ламав людей на вулиці і боксував теж, без тата вирішував питання, тому не скаржся,

– написав Новицький.



Реакція Новицького на слова Сіренка / Скриншоти із інстаграму Андрія

Відзначимо, що українське протистояння Новицького та Сіренка буде одним із поєдинків в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа на "Вемблі".

Це буде вже другий бій для Новицького за короткий термін. Лише наприкінці травня 2025-го року Андрій вже у першому раунді нокаутував Девіда Зегарру. Це буде вже другий поспіль двобій для Новицького, який він проводить в андеркарді реваншу Усика, але вперше було проти Тайсона Ф'юрі.

Натомість Сіренко востаннє виходив у ринг ще у жовтні 2024-го року, коли достроково переміг американця Брендона Кармака. 7 червня 2025 року Владислав повинен був побитись із Ділліаном Вайтом. Але останній уник бою заради майбутньої битви проти Мозеса Ітауми (16 серпня 2025-го).