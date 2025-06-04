Унікальний український ексбоксер оцінив шанси повернення Кличка у ринг

Перший володар чемпіонського поясу в історії незалежної України Андрій Синєпупов висловив свою думку щодо ймовірного повернення у професійний ринг Володимира Кличка. Колишній боксер не розуміє, для чого Кличко-молодший прагне закамбечити.

Андрій Синєпупов знає, що Володимир Кличко перебуває у гарній формі, яку постійно підтримує у тонусі. Однак за словами колишнього боксера, найголовніше у боксі – це вчасно закінчити кар'єру, передає 24 Канал із посиланням на Vringe.com.

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Чому Кличку не слід повертатись у ринг

Одним із таких хороших прикладів Синєпупов навів Леннокса Льюїса, Віталія Кличка. Натомість додав ще погані приклади, серед яких опинились такі легенди боксу, як Рой Джонс, Мухаммед Алі та Тайсон.

Унікальний український ексбоксер відзначив боксерську спадщину Кличка-молодшого, але не розуміє, для чого Володимиру знову виходити у профі-ринг. Синєпупов поставив у приклад своє повернення у бокс, яке було провальним.

Повернутись? Ну не знаю, спробувати, звичайно, можна, але ж ви розумієте, молоді хлопці… Я теж йшов з боксу і потім за рік повернувся. Повернувся, але мотивація вже не була тією. Коли я починав, коли завойовував титули, то міг померти на рингу, я готовий був померти на рингу. А коли я повернувся, то вмирати на рингу вже не був готовий. І ось тому маю дев’ять поразок. Багатий, відомий, розумний, гарний, який має все. Знову повертатися? Для чого я не розумію,

– заявив колишній боксер.

Відзначимо, що Володимир Кличко прагне стати найстаршим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана. Українцю вже виповнилось 49 років. Промоутер Олександра Усика раніше оцінював можливе повернення у ринг зіркового земляка.

Наразі за спиною Кличка-молодшого 69 бої, у яких він тріумфував 64 рази (54 – нокаутом) при 5-ти поразках. Востаннє Володимир виходив у ринг 29 квітня 2017-го, коли програв британцю Ентоні Джошуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Українець відмовився від реваншу проти Ей Джея та попрощався із професійним боксом.