Девід допомагав їм підготуватись до поєдинків. Аллен розкрив, які кошти отримав за спаринги з зірковими українськими боксерами, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Скільки Усик та Кличко заплатили Аллену

Девід Аллен розповів, що найбільшу суму він отримав за спаринг з Володимиром Кличком. Проте йому довелось збрехати, аби потрапити на тренування "Доктора Сталевого Молота".

Британський боксер наголосив, що всього у Кличка було десять спаринг-партнерів.

Кожному заплатили приблизно 1500 фунтів за тиждень. Кличко витрачав по 100 тисяч лише на спаринги. Мене все влаштувало. Усик платив приблизно стільки ж. Я отримав 2000 фунтів майже за два тижні роботи,

– розповів Аллен.

Девід Аллен зазначив, що він спарингував також з іншими боксерами. Серед них найвідоміший це Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що Девід Аллен за свою кар'єру провів 33 бої у профі-рингу. На рахунку британського боксера 24 перемоги та 7 поразок.