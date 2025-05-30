Колишній чемпіон світу розповів, що свого часу він спарингував з Ентоні Джошуа. Обидва у результаті стали його суперниками у рингу, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Кличко про Джошуа

Володимир Кличко наголосив, що іноді опоненти можуть стати вашими союзниками. "Доктор Сталевий Молот" заявив, що раніше його спаринг-партнерами були Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі, але на тренування він бився лише з Ей Джеєм.

Він мене колись готував до чергового захисту титулу. Але я завжди знав, що ми з ним скоро поб'ємося на справжньому рингу. Були спаринги і з Деонтеєм Вайлдером, було багато боксерів. Також був Джозеф Паркер,

– сказав Кличко-молодший.

Нагадаємо, що Володимир Кличко в останньому поєдинку бився проти Ентоні Джошуа. Тоді у 2017 році Ей Джей достроково переміг колишнього українського боксера.

Раніше Володимир Кличко назвав найскладнішого суперника у своїй професійній кар'єрі.